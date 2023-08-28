Україна
28 серпня 2023, 21:00
Оболонь та Кривбас за шаленої спеки не відзначились голами
Команди Валерія Іващенка та Юрія Вернидуба почали грати на дві години пізніше, але це лише трохи полегшило їм життя.
Оболонь — Кривбас, фото УПЛ
28 серпня 2023, 21:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Кривбас 0:0
Оболонь: Федорівський — Приймак, Карась, Вовкун — Мединський, Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 46), Прокопенко — Краснопір (Суханов, 69), Тарануха (Нагієв, 81).
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (По, 65), Бізімана — Задерака (Кузик, 72), Вакулко (Приходько, 65), Луньов (Семотюк, 86) — Устименко (Кожушко, 46).
Попередження: Слободян — Луньов