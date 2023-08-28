Україна

Оболонь та Кривбас за шаленої спеки не відзначились голами

Команди Валерія Іващенка та Юрія Вернидуба почали грати на дві години пізніше, але це лише трохи полегшило їм життя.

Оболонь — Кривбас, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Оболонь — Кривбас 0:0



Оболонь: Федорівський — Приймак, Карась, Вовкун — Мединський, Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 46), Прокопенко — Краснопір (Суханов, 69), Тарануха (Нагієв, 81).



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (По, 65), Бізімана — Задерака (Кузик, 72), Вакулко (Приходько, 65), Луньов (Семотюк, 86) — Устименко (Кожушко, 46).



Попередження: Слободян — Луньов