Україна

Компанія позбулася практично всіх активів на території України.

Сьогодні АES Group вимушена оголосити про припинення фінансування футбольного клубу Металіст 1925.

"За півтора року війни компанія перенесла чотири ракетні атаки на свої активи. Але постраждали не лише активи, військові атаки забрали людські життя, життя наших працівників та однодумців.

Перші дві атаки були нокдауном, але попри тяжкі втрати, ми виживали. Клуб у міжсезоння будував нові плани на майбутнє. Заявка на сезон-2023/24 і народження жіночої команди прямо вказує на той факт, що були амбітні плани і були реальні можливості.

Третій ракетний удар наприкінці липня 2023 року по портовій інфраструктурі Одеської області став нокаутом для АES Group. Ми позбулися практично всіх активів на території України. Повітряна атака, яка мала місце вночі 10 серпня, нанесла останній нищівний удар. Нажаль, така суть війни, така її ціна, такі її наслідки", — сказано у заяві.

АES Group у 2020 році стала генеральним інвестором клубу, вивівши команду в Прем’єр-Лігу.

"Наразі необхідно зібрати Загальні збори засновників клубу та обговорити цю складну ситуацію. АES Group володіє контрольним пакетом акцій, однак, є інші засновники, які можуть підхопити нашу ініціативу розвитку клубу та забезпечити його фінансування, або дати інші пропозиції.



Цим повідомленням ми звертаємось до харків’ян усього світу, органів державної влади, представників бізнесу та світової футбольної спільноти.



Ми готові до будь-яких пропозицій, від тимчасової продуктивної співпраці до безоплатної передачі корпоративних прав Клубу. "Народжені в бою" це не проєкт одного інвестора, це проєкт майбутнього мирного спортивного відродження Харківського регіону", — наводить слова голови наглядової Ради Костянтина Валеуліна офіційний сайт Металіста 1925.

У цьому сезоні Металіст 1925 зіграв чотири гри в УПЛ та набрав 6 очок та посідає дев'яте місце.