Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 1 вересня та розпочнеться о 17:00.

Рівненський Верес та одеський Чорноморець завершуватимуть розіграш шостого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Авангард у Рівному.

ВЕРЕС — ЧОРНОМОРЕЦЬ

П’ЯТНИЦЯ, 1 ВЕРЕСНЯ, 17:00. СТАДІОН АВАНГАРД, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Так уже повелось на початку сезону, що в разі участі одного з українських представників на міжнародній арені в матчах відборів до єврокубків потім вимушено страждають інші колективи в національній першості через брак ігрових кондицій. Ось і рівненський Верес минулими вихідними мав провести гостьове протистояння проти київського Динамо, але через логістичні негаразди цю зустріч було перенесено колись на потім.

І це добре, що в колективу Сергія Лавриненка до цього посеред тижня був матч проти Епіцентра в Кубку України, який, окрім того, що став першим офіційним переможним для керманича на новій посаді (3:1), дозволяв оминути майже двотижневу прірву після поразки від полтавської Ворскли (1:2). Утім, доля знову розпорядилась так, що за збігом обставин свій останній матч наступний суперник "червоно-чорних", одеський Чорноморець, програв саме футболістам Віктора Скрипника (1:2). Та ще й із таким скандалом, що потім преса вибухала різкими заявами від "моряків" ще кілька днів.

Напевно, Чорноморцю було дуже шкода втрачати серію з трьох перемог поспіль, яка дозволяла одеському колективу просуватись як за турнірними сходами в Прем’єр-лізі, так і за сіткою Кубка України. Дуель проти Лівого берега довелось дотискати вже в додатковий час, тому в цьому може й переховуватись причина не надто вдалої гри команди в Полтаві, де вихідними було так само спекотно, як і по всій Україні.

Але п’ять турів позаду, і хоча Верес так і розраховує лише на один заліковий бал, здобутий у двобої проти донецького Шахтаря — чи не найбільш удалого матчу команди в новій кампанії (1:1), перебуваючи на останньому місці в турнірній таблиці, але все одно рівненці спокійно можуть створити чимало проблем Чорноморцю, який дуже любить атакувати, проте дуже не полюбляє, коли суперники досконало вивчають його гру. А тут і часу в Лавриненка було з надлишком для ретельного аналізу опонентів, і також досвід зустрічі з "гірниками" не мав не залишити по собі жодного сліду.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес може здобути 30 домашню перемогу в УПЛ.

Чорноморець не грає внічию 15 матчів поспіль: 8 перемог, 7 поразок.

Верес не відзначався більше одного разу за гру з початку сезону.

Орест Кузик та Владислав Вакула з Чорноморця можуть забити свої 15 та 10 голи в УПЛ відповідно.

Чорноморець за Григорчука може програти 50 матч в УПЛ.

У Вересу ще немає жодної перемоги на чолі з Сергієм Лавриненком в УПЛ — нічия та 3 поразки.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 21 раз — 8 перемог Вереса, 10 перемог Чорноморця та 3 нічиї. Останній матч завершився перемогою "моряків" (3:1) у березні цього року. Голи за одеситів забивали Зігі Бадібанга, Данило Алефіренко та Олександр Гладкий із пенальті, тоді як у рівнян відзначався Олександр Маткобожик.