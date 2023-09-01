Україна

"Гірники" продовжують укріпляти склад перед Лігою чемпіонів.

Офіційний сайт Шахтаря повідомляє, що 20-річний захисник Новатус Міроші переходить до клубу з бельгійського Зюлте Варегем на правах оренди на один сезон.

Міроші виступає на позиції лівого захисника.

Починав кар’єру в танзанійському клубі Азам, звідки перейшов до Маккабі (Тель-Авів). Сезон-2021/22 провів в оренді за тель-авівський Бейтар (26 матчів, 1 гол).

Улітку 2022 року підписав трирічний контракт з бельгійським клубом Зюлте Варегем (38 матчів, 2 асисти).

Також Міроші виступає за збірну Танзанії. Наразі провів 13 матчів та забив 2 голи.

Це перший танзанієць в історії Шахтаря.