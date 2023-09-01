Україна

Луганський клуб посилився двома півзахисниками.

Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання двох іноземних півзахисників, якими стали бразилець Венделл дос Сантос та тоголезець Жан Клод Азіангбе.

Досьє гравця:



П.І.Б: Венделл дос Сантос

Дата народження: 14.02.2004

Національність: Бразилія

Амплуа: півзахисник

Попередній клуб: Гойяс, Гойяс U-20 (14 матчів, 4 голи).

Досьє гравця:



П.І.Б: Жан Клод Азіангбе

Дата народження: 14.01.2003

Національність: Того

Амплуа: півзахисник

Попередній клуб: Аль-Наср (Дубай) — 29 матчів + 2 поєдинки за збірну Того