Луганський клуб посилився двома півзахисниками.
Венделл дос Сантос та Жан Клод Азіангбе, ФК Зоря
01 вересня 2023, 22:52
Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання двох іноземних півзахисників, якими стали бразилець Венделл дос Сантос та тоголезець Жан Клод Азіангбе.
Досьє гравця:
П.І.Б: Венделл дос Сантос
Дата народження: 14.02.2004
Національність: Бразилія
Амплуа: півзахисник
Попередній клуб: Гойяс, Гойяс U-20 (14 матчів, 4 голи).
Досьє гравця:
П.І.Б: Жан Клод Азіангбе
Дата народження: 14.01.2003
Національність: Того
Амплуа: півзахисник
Попередній клуб: Аль-Наср (Дубай) — 29 матчів + 2 поєдинки за збірну Того