Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 вересня та розпочнеться о 15:00.

Житомирське Полісся та київська Оболонь продовжуватимуть розіграш шостого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Центральний у Житомирі.

ПОЛІССЯ — ОБОЛОНЬ

СУБОТА, 2 ВЕРЕСНЯ, 15:00. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ

Для колективу Юрія Калітвінцева зустріч зі своїми нещодавніми суперниками за Першою лігою в цьому сезоні відбувається уже не вперше. Кількома тижнями тому "вовки" здолали черкаський ЛНЗ (2:1), і це була дійсно важлива перемога, оскільки саме вона дозволила Поліссю зупинити серію з двох поспіль поразок від Дніпра-1 (1:2) та Руху (0:1).

І вже потім житомиряни розбили опір Олександрії на останніх хвилинах гостьової гри (0:3), а також зробили перший крок за сіткою Кубка України в протистоянні проти Агробізнесу (2:0). Загалом, перша в історії клубу кампанія в рамках "елітного" дивізіону має непогані темпи розвитку, хоча й вони не зовсім відповідає проголошеній до початку сезону меті боротьби за місця в єврокубках.

А ще в Полісся, як і в Оболоні, до речі, великим головним болем є дисципліна. П’ять стартових матчів сезону — три вилучення, що вже, на наш погляд, забагато, оскільки сковує можливості для ротації. "Пивовари" також далеко не пішли зі своїми двома червоними картками в іграх проти Динамо (2:4) та Чорноморця (0:2). Що характерно, якщо в киян стається вилучення гравця, то вони обов’язково програють. А як ні, то здобувають хоч якусь кількість залікових балів.

Оболонь при цьому мала чи не найбільш непомітну трансферну кампанію серед усіх клубів "еліти", а серед трьох новачків — так точно. Ось і очікування від підопічних Валерія Іващенка відповідні. Однак вони все одно борються за кожен заліковий бал та демонструють цілком пристойний та цікавий для перегляду футбол. Але тільки не в попередній грі проти Кривбасу на початку тижня, бо там було найголовнішим не згоріти в розпеченій столиці нашої країни (0:0).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Полісся наразі не знає, що таке грати внічию в рамках УПЛ: 3 перемоги, 2 поразки.

Оболонь у гостях цього сезону також ще не розписувало мирової: перемога та поразка.

У гравців Полісся за всю історію взаємин поміж клубами не було більше одного голу у ворота Оболоні в очній зустрічі.

Дмитро Шастал із Полісся може забити 10 гол у кар’єрі в рамках УПЛ.

Юрій Калітвінцев може здобути 10 перемогу на чолі клубів УПЛ.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 7 разів — 1 перемога Полісся, 5 перемог Оболоні та 1 нічия. Останній матч завершився саме мировою (1:1) у травні цього року. Гол за житомирян забивав Богдан Кушніренко, тоді як у киян відзначався Єгор Прокопенко.