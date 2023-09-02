Україна

Плеймейкер Шахтаря отримав за порушення правил жовту, а система VAR на цьому матчі була відсутня.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над закарпатським Минаєм з рахунком 4:1, проте не обійшлося без дискусійних рішень з боку бригади арбітрів.

Так, на 65-ій хвилині зустрічі атакуючий півзахисник "гірників" Георгій Судаков грубо зіграв проти Андрія Ралюченка відкритими шипами, проте отримав за своє порушення правил жовту картку.

Цікаво, що вже на 66-ій хвилині Судаков став автором одного з голів Шахтаря у ворота Минаю, збільшивши рахунок у зустрічі на користь своєї команди.

Система VAR на матчі Миная проти Шахтаря була відсутня.

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