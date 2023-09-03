Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 вересня та розпочнеться о 13:00.

Дніпро-1 — ЛНЗ зустрінуться в Ужгороді в матчі шостого туру української Прем'єр Ліги.

Дніпро-1 — ЛНЗ

Неділя, 3 вересня, 13:00. "Авангард", Ужгород. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Пряма трансляція на УНIАН

Минуло два дні після ганьби. Інакше результат гри зі Спартаком (Трнава) охарактеризувати неможливо.

Дніпро-1, хоч би як пафосно це звучало, увійшов до історії європейського футболу: став першим клубом, який не пройшов у груповий раунд єврокубків, стартуючи у другому кваліфікації ЛЧ. Не пройшов, незважаючи навіть на везіння: складно інакше охарактеризувати такий дурний автогол Спартака у другому матчі, та й пенальті в домашній грі. І найголовніше: сам факт перемоги словаків над Лехом у попередньому раунді, через який Дніпро-1 став саме суперником!

При цьому для вильоту український віце-чемпіон зробив дуже багато. Як можна було звільнити тренера перед самими матчами зі Спартаком, але при цьому не мати йому заміни та найважливіші матчі сезону проводити з відвертим “тимчасовим правителем”? Швидше за все, цей матч стане останнім для Валерія Городова у статусі виконуючого обов'язків тренера. Саме у статусі “в.о.” – з клубу абсолютна легенда (основний воротар Дніпра, який вигравав чемпіонат-1988) нікуди не подінеться. Городов шість років тренує воротарів у Дніпрі-1 і, як бачимо, Кінарейкін під його керівництвом виріс із великого голкіпера.

ЛНЗ теж нещодавно звільнив тренера, але, на відміну від Дніпра-1, нового фахівця вже встиг призначити. Нового старого – Олег Дулуб так давно на очах в УПЛ, що вже зійде за свого. Колективи він вибудовує непогані, готові компенсувати нестачу класу командною грою... Але знаєте, в даному випадку про нестачу класу говорити, може, й не доведеться. У першому інтерв'ю Олег Анатолійович казав, що гравці ще будуть – і буквально у п'ятницю ЛНЗ підписав Олексія Хобленка!

Що тут такого, спитаєте ви? Справа в тому, що саме під керівництвом Дулуба Хобленко видав найкращі півсезони у кар'єрі. Влітку 2017-го білоруса призначили до Чорноморця – і до кінця року Хобленко з вісьмома голами був одним із найкращих бомбардирів ліги. Після цього їх шляхи розійшлися (причому розійшлися заразом і з Чорноморцем, і з Україною: тренер поїхав до БАТЕ, гравець – до того самого Леха), але зараз вони знову разом.

Невдач за минулі роки багато було в обох. Хобленко за ці неповні шість років змінив вісім команд, але ніде не вийшов на той рівень результативності, що й у Чорноморці Дулуба. Дулуб, окрім ФК «Львів», не затримався ніде, а у Львові став жертвою, по суті, афери... Тепер, через роки, вони потрібні один одному, щоб перезапустити кар'єри.

Так чи інакше, Дніпру-1 потрібно бути готовим до серйозного випробування. Дві години перевірки Спартаком, емоційний удар під кінець – і необхідність вигравати на замовлення у ЛНЗ, бо забагато програно раніше. Дулуб вміє боляче бити таких хворих левів.

До речі, це може бути останній матч для Дніпра-1 не лише з в.о. Городовим, а й із Ужгородом. Базування команди на самому кордоні зі Словаччиною було зумовлене саме міжнародними матчами, які клуб проводив у Кошиці. Тепер їх не буде – і як знати, можливо, вже після паузи на збірні Дніпро-1 повернеться до міста, де Городов 35 років тому ставав чемпіоном.

А з урахуванням деяких політичних подій цей сезон може бути останнім для самого Дніпра-1... Утім, не будемо форсувати події.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

ЛНЗ поки обходиться без нічиїх в УПЛ: перемога та 4 поразки.

Безнічийна домашня серія Дніпра-1 триває в Чемпіонатах 5 ігор: 3 перемоги та 2 поразки.

Гольова домашня серія дніпрян в УПЛ продовжується 9 ігор – 21 гол.

В обох суперників з початку Чемпіонату змінилися головні тренери.

Валерій Городов, для якого це буде дебютна гра в УПЛ біля керма Дніпра-1, у 2007-2008 очолював Нафтовик (Охтирка) у 24-х іграх.

Олег Дулуб раніше в УПЛ керував діями Карпат, Чорноморця та Львова – у 63-х матчах.

40-й гол в УПЛ може забити Денис Олійник (ЛНЗ), 30-й – Максим Третьяков (Дніпро-1).

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