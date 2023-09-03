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Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 вересня та розпочнеться о 19:00

Харків'яни як вся Україна в мініатюрі – щасливі вже тому, що живі / Фото: Металіст 1925

Харків'яни як вся Україна в мініатюрі – щасливі вже тому, що живі / Фото: Металіст 1925

Рух та Металіст 1925 зустрінуться в Львові в матчі шостого туру української Прем'єр Ліги.

Рух — Металіст 1925

Неділя, 3 вересня, 19:00. Стадіон “Арена Львів”, Львів. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область). Пряма трансляція на YouTube

— Чули, Рабіновича розстріляли!

— Як, знову?!

— Тихіше, он він іде!

Життя Металіста 1925 в останній тиждень нагадало цей бородатий анекдот. Про смерть клубу оголосили так офіційно, що офіційніше нікуди, порадили гравцям шукати нові клуби – і вже наступного дня заявили про порятунок.

В більшості гравців Руху, можна сказати, зірвалась незапланована відпустка. Судіть самі: після матчу 23 серпня зі Скалою зі Стрия (теж, прямо скажемо, не захмарне навантаження) у львів'ян перенісся матч із Дніпром-1, потім світила скасування матчу з харків'янами – й до 17 вересня перерва на матчі збірних, до яких більшість гравців Руху таки не їздять. Але все ж таки виявилося, що зіграти доведеться.

Взагалі, це цікавий психологічний експеримент. Одна команда думала, що за пару днів до закриття трансферного вікна стане безробітною, в плані психології пережила американські гірки – а інша просто готувалася до спокійних вихідних, але виявилося, що грати все-таки доведеться. Ще питання, що б'є по готовності сильніше: такий удар електрошоком або розслаблення, з якого треба буде різко виходити.

Так чи інакше, Рух виходить на матч у статусі одного з найкращих клубів ліги: дуже класно атакуючого, такого, що має глибокий склад і при цьому на рідкість молодого. Всі ці переноси взагалі викликали роздратування саме в контексті того, що умовного Климчука ми бачимо злочинно мало – а гравець зараз у найкращій формі в житті... Саме Металіст 1925 і виглядає цікавою перевіркою на міцність: ця команда чудово будує автобуси, вона й Шахтар з Динамо зупиняла. Чи зможе яскравий, але гранично недосвідчений Рух справитися з такою перевіркою на міцність?

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Металіст 1925 дебютував в УПЛ саме в матчі з Рухом.

Рух утримує дві клубні рекордні безпрограшні серії в УПЛ: загальну, яка триває 8 ігор: 5 перемог та 3 нічиї та на своєму полі – 9 ігор: +4=5, відколи з командою працює Віталій Пономарьов.

Рух може зазнати тридятої поразки в Чемпіонатах.

Гравці Металіста 1925 з 25 травня цього року більше одного гола за матч в УПЛ не забивають.

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Климчук (Рух), 10-й – Андрій Ткачук (Металіст 1925).

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