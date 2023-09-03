У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги Рух у Львові приймав Металіст 1925.

Команди обмінялися голами, але переможця виявити так і не зуміли – 1:1. 

Рух — Металіст 1925 1:1
Голи: Жичиков 29 (аг) — Русин 25.

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Едсон (Руніч 81), Таллес Б. (Пастух 68), Сапуга, Плюмен (Соломон-Отабор 56), Теслюк (Квасниця 56), Климчук.

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Червак, Габелок, Русин (Фарина 76), Ткачук (Дмитренко 46), Мартинюк, Юсов (Ременюк 60), Сидоров (Чирук 83).

Попередження: Дідик 65, Руніч 89 — Жичиков 65. 

Вилучення: Мартинюк 72 (друга жовта). 