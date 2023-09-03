Завершився матч чемпіонату України.
Фото: УПЛ
03 вересня 2023, 20:59
У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги Рух у Львові приймав Металіст 1925.
Команди обмінялися голами, але переможця виявити так і не зуміли – 1:1.
Рух — Металіст 1925 1:1
Голи: Жичиков 29 (аг) — Русин 25.
Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Едсон (Руніч 81), Таллес Б. (Пастух 68), Сапуга, Плюмен (Соломон-Отабор 56), Теслюк (Квасниця 56), Климчук.
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Червак, Габелок, Русин (Фарина 76), Ткачук (Дмитренко 46), Мартинюк, Юсов (Ременюк 60), Сидоров (Чирук 83).
Попередження: Дідик 65, Руніч 89 — Жичиков 65.
Вилучення: Мартинюк 72 (друга жовта).