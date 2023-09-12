Колектив Унаї Мельгоси непогано стартував у відборі на Євро-2025.
Збірна України U-21 - Getty Images
12 вересня 2023, 21:38
Збірна України U-21 переграла команду Північної Ірландії завдяки голу Віталія Романа. Переможний м'яч було забито у другому таймі.
Колектив Унаї Мельгоси розпочав кваліфікацію до молодіжного Євро-2025 вдало та наразі посідає третю сходинку. В наступному турі відбудеться гра проти Люксембурга.
Україна U-21 — Північна Ірландія U-21 — 1:0
Гол: Роман, 70
Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Батагов, Смоляков — Ярмолюк (Павлюк, 89), Бражко, Рубчинський — Брагару, В'юнник (Краснопір, 68), Волошин (Квасниця, 58)
Північна Ірландія U-21: Макмаллан — Макклелланд, Фогарті (Маккосленд, 84), Стюарт, Форбс — Маршалл (Маккі, 68), Макдоннелл, Джонстон — Макгакін (Аален, 84), Келлі (Девлін, 75), Маккірнан (Глінн, 75)
Попередження: Маршалл