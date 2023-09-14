Україна

Форвард продовжить кар’єру в харківському клубі.

Незважаючи на офіційне завершення літнього трансферного вікна, українські клуби продовжують працювати на трансферному ринку, адже в них наявна можливість залучати до своїх складів вільних агентів.

Саме в такому статусі харківський Металіст, який цього сезону виступає в Першій лізі, запросив до себе вихованця київського Динамо — нападника Євгенія Ісаєнка.

23-річний виконавець завершив футбольну підготовку в лавах столичного колективу, проте в основному складі так і не зміг закріпитись.

На його рахунку раніше були виступи на правах оренди за ковалівський Колос та одеський Чорноморець.

У новому клубі Ісаєнко гратиме під номером "27".

Контракт підписано строком на два роки.