Форвард продовжить кар’єру в харківському клубі.
Євгеній Ісаєнко, фото ФК Металіст
14 вересня 2023, 12:16
Незважаючи на офіційне завершення літнього трансферного вікна, українські клуби продовжують працювати на трансферному ринку, адже в них наявна можливість залучати до своїх складів вільних агентів.
Саме в такому статусі харківський Металіст, який цього сезону виступає в Першій лізі, запросив до себе вихованця київського Динамо — нападника Євгенія Ісаєнка.
23-річний виконавець завершив футбольну підготовку в лавах столичного колективу, проте в основному складі так і не зміг закріпитись.
На його рахунку раніше були виступи на правах оренди за ковалівський Колос та одеський Чорноморець.
У новому клубі Ісаєнко гратиме під номером "27".
Контракт підписано строком на два роки.