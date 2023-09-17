Україна

Головний тренер Миная прокоментував нічию з Олександрією (1:1).

Головний тренер Миная Володимир Шаран висловився стосовно гри з Олександрією, яка відбулась вчора, 16 вересня, передає офіційний сайт клубу.

За словами Шарана, нічия є закономірним результатом. Український спеціаліст сказав, що у нього двоякі емоції за підсумком гри, але додав, що хоче бачити такий Минай у кожному поєдинку, так як тоді, за його думкою, клуб більше не вважатимуть аутсайдерами.

"Хлопці непогано прогресували цей період. Фізичну складову підтягнули, було важко, спека, як і по всій країні. Але витримали цей темп і здорово виглядали у захисті. В роздягальні зараз всі засмучені, тому що "привезли" собі на рівному місці гол. Так було у матчі проти Дніпра-1 на останніх хвилинах, ситуація повторилась і зараз. Відверто скажу – ми хотіли перемогти. Тим паче на рідному для мене стадіоні. І передумови для цього були. Завжди багато працюємо над стандартами. Цього разу особливу увагу приділили", — заявив керманич Миная.

Нагадаємо, наразі колектив під керівництвом Шарана посідає останню, 16-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України. У наступному, 8-му турі вони зіграють на виїзді проти Полісся.