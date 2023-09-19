Україна

Захисник "гірників" поділився думками про своє повернення до українського футболу.

Захисник донецького Шахтаря Дмитро Чигринський прокоментував своє повернення до України під час війни у країні.

"З початку війни у мене всередині була ця дилема. Я грав у футбол, робив те, що звик робити, чим займався все своє життя, але знаючи, що твоя родина, твої батьки тут, в Україні, зовсім непросто.

Коли у мене з’явився шанс повернутися, це було чудово. І, чесно кажучи, зараз я почуваюся дуже щасливим і пишаюся тим, що я побачив тут. Люди настільки згуртовані, продовжують боротися, продовжують жити, вони такі оптимістичні, такі сміливі.

Повернутися в Донецьк – це теж мрія президента та всіх людей тут. З можливостями президента Шахтар міг би побудувати в Києві ще одну арену, стадіон. Але ми знаємо, звідки ми, де наш дім", — наводить слова Чигринського AP News.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 19 вересня, Шахтар стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів матчем проти Порту. Гра відбудеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Також додамо, що Чигринський не потрапив до заявки на гру. Також у Гамбург не поїхали травмовані Микола Матвієнко та Валерій Бондар.