Перед матчем УАФ має повідомити УЄФА, які сектори стадіону будуть закриті. Їхня місткість має бути не менше 5 тисяч місць. Окрім того, УАФ заборонили продавати квитки на наступний гостьовий матч за участю збірної України.

Також Українську Асоціацію Футболу оштрафували на 5 тисяч євро через використання вболівальниками піротехніки на трибунах. Штраф ще на 8 тисяч євро до української ассоціації застосований за блокування проходів на стадіоні.

Наступний домашній матч збірна Україна проведе 14 жовтня проти збірної Північної Македонії,після чого відправиться у гості на матч проти збірної Мальти, який пройде 17 жовтня.