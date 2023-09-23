Полісся в рамках восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Минай.

Полісся — Минай

Субота, 23 вересня, 15:00. Стадіон “Полісся”, Житомир. Арбітр – Дмитро Євтухов (Дніпро). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Смішно: Полісся йде дуже високо, а чутки про відставку його тренера не вщухають. І це навіть є певна логіка: житомирці, в першу чергу, просто матчі не переносять і лише тому обходять той же Рух, якому програли на своєму полі. Ну а крім цього, нові і нові придбання клубу просто не залишають тренеру права на помилку. Так було і з Марком Гьюзом у Ман Сіті, і з Раньєрі у Челсі, і з Комбуаре у ПСЖ – і з іншими людьми, які тренували клуби, що різко стали претендувати на найвищі місця.

Ще один новачок, Мозес Джарджу, вкотре позлив місцевих расистів, що вже непогано. Щодо його суто футбольних якостей, то його явно взяли за успіхи з молодіжною збірною: гамбійці цього року зробили суперсенсацію, дійшовши до фіналу турніру. Щоправда, це той випадок, коли є питання щодо адаптації до дорослого футболу, навіть рівня нинішнього УПЛ. Джардж ніколи раніше не грав в іншому чемпіонаті, крім гамбійського.

Щодо Минаю, то ця команда переживає важкі часи. Багато гравців пішли, до тих, хто залишився, пристосувалися суперники – і в результаті навіть героїчні нічиї з Дніпром-1 і Зорею не рятують команду Шарана від останнього місця. Одними нічиїми від вильоту не врятуєшся, а перемагати Минаю в цій лізі наче нікого. Навіть новачки набагато сильніші. З Джарджем або без нього, Полісся – явний фаворит матчу.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Полісся поки обходиться без нічиїх в УПЛ: 4 перемоги та 3 поразки.

Минайці з початку Чемпіонату ще не перемагали: 3 нічиї та 4 поразки.

Полісся з 12 серпня цього року більше одного гола за матч не пропускають.

Гравці Минаю з початку Чемпіонату більше одного гола за матч не забивають.

Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм.

10-й гол в УПЛ може забити Дмитро Шастал (Полісся).

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