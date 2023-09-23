Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку восьмого туру чемпіонату України, який відбудеться 23 вересня та розпочнеться о 17:00.

Ворскла в рамках восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Кривбас.

Ворскла — Кривбас

Субота, 23 вересня, 17:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Центральний матч туру. За всієї поваги до грандів, вони приїжджають у гості до команд із середини таблиці та зламуватимуть броню – а тут є шанс побачити дві команди, що грають.

Кривбас цього сезону перевершує очікування. Дібанго – найкращий лівий захисник ліги (і взагалі єдиний гравець, якого можна включити до умовної збірної УПЛ не з грандів), Ілiч чудово вписався, та й команда загалом уже зрозуміла ідеї Вернідуба та почала штампувати перемоги. Як наслідок, Кривбас до початку цього туру йшов на чистому другому місці.

Ворскла йде в середині таблиці, але виступи команди в сезоні якраз далеко від будь-яких синонімів слова “середній”. Початок сезону для полтавців був таким, що їх можна було назвати найгіршою командою ліги – настільки погано вони грали в обороні, настільки безглуздим виглядав ігровий малюнок. Але після цього вони видали три перемоги поспіль, що було найкращим результатом на відрізку у всій УПЛ. Атака у полтавців таки дуже гідна, і Вернидубу треба серйозно поламати голову, щоб з нею впоратися.

Втрата Скляра непоправна. Один із головних старожилів усієї УПЛ (мало, дуже мало хто в нинішній лізі не змінював команди більше 10 років) примудрився за 6 перших турів перебрати карток і гру з Кривбасом пропускає через дискваліфікацію. Враховуючи, що Толі травмований, пару з Челядіним у центрі поля складе хтось із зовсім молодих гравців: або Павлюк, який попередні тури грав у центрі оборони (але тоді постає руба питання, кого ставити туди), або 19-річний Дмитро Черниш, який ще ніколи не виходив в основі. З іншого боку, без Скляра полтачанам треба вже звикати обходитися...

Щодо тих, хто зіграє, то цікава дуель двох Іванів: Пердути та Дібанго. Це канонічна сутичка досвіду та молодості: капітан Ворскли теж більше десяти років випалює брівку і в цьому був настільки успішним, що навіть викликався до збірної. Дібанго, звичайно, цього сезону яскравіший, але досвід українського Івана може допомогти йому стримувати Івана камерунського.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безнічийна серія Ворскли триває в УПЛ 13 ігор: 8 перемог та 5 поразок.

Безпрограшна гостьова серія Кривбасу продовжується в Чемпіонаті 3 гри: 2 перемоги та нічия.

Віктор Скрипник біля керма різних клубів може здобути 60-ту перемогу в УПЛ.

Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів можуть пропустити 300-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

15-й гол в УПЛ може забити Володимир Чеснаков (Ворскла).

ПОТОЧНА ФОРМА: