Команда Юрія Калітвінцева несподівано поступилась у першому таймі явному аутсайдеру національної першості, але в підсумку здобула максимально можливу кількість очок.
Полісся — Минай, фото УПЛ
23 вересня 2023, 17:01
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Полісся — Минай 2:1
Голи: Аріелсон, 68, Мустафаєв, 83 — Твердохліб, 38
На 45-й хвилині Василь Грицук (Полісся) не забив пенальті (воротар).
Полісся:
Бойко — Назаренко (Козак, 62), Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко (Крушинський, 46), Танковський (Огіря, 70) — Морозко, Грицук (Мустафаєв, 61), Макуана — Будківський (Аріелсон, 46).
Минай:
Бандура — Дмитрук, Чуєв, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Кораблін (Солдат, 77), Вітенчук, Твердохліб, Рогозинський (Одарюк, 71) — Гунічев (Вишневський, 77).
Попередження: Мустафаєв — Твердохліб, Рогозинський, Кораблін, Огіря, Вітенчук