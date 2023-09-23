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Полісся — Минай 2:1
Голи: Аріелсон, 68, Мустафаєв, 83 — Твердохліб, 38

На 45-й хвилині Василь Грицук (Полісся) не забив пенальті (воротар).

Полісся: Бойко — Назаренко (Козак, 62), Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко (Крушинський, 46), Танковський (Огіря, 70) — Морозко, Грицук (Мустафаєв, 61), Макуана —  Будківський (Аріелсон, 46).

Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Мельник, Нємчанінов, Булеза — Кораблін (Солдат, 77), Вітенчук, Твердохліб, Рогозинський (Одарюк, 71) — Гунічев (Вишневський, 77).

Попередження: Мустафаєв — Твердохліб, Рогозинський, Кораблін, Огіря, Вітенчук