Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, який відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 17:00.

Чорноморець в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка України зіграє на своєму полі проти Кривбаса.

Чорноморець — Кривбас

Середа, 27 вересня, 17:00. Стадіон Чорноморець, Одеса. Головний арбітр зустріч - Причина С. Р. (Львівська обл.).

Чорноморець потужно розпочав сезон в елітному дивізіоні чемпіонату України. Наразі команда Романа Григорчука знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці: на її рахунку п'ятнадцять балів після восьми матчів. В минулому турі одесити грали на виїзді проти Олександрії та здобули перемогу з розгромним рахунком 5:1.

Чорноморець має всі підстави розраховувати на прохід далі, але й супротивник дуже непростий. Кривбас стартував в чемпіонаті України ще краще ніж одесити, набравши сімнадцять балів у восьми матчах. Команда Юрія Вернидуба йде на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря, лідера чемпіонату, лише на один заліковий бал.

В минулому турі криворіжани зустрічались з Ворсклою. Кривбас пропустив першим, проте зміг перевернути хід зустрічі та здобув перемогу з рахунком 4:1.

Останній матч між командами відбувся в квітні цього року. Тоді Чорноморець зумів зробити камбек, програючи за ходом гри 0:2.

В обох тренерів великий досвід успішних вситупів в кубкових турнірах, тому зустріч обіцяє бути вкрай цікавою. Переможець цієї пари в своєму поточному стані цілком може замахнутись і на фінал Кубка України.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Васильєв, Авгімян — Штогрін, Кузик, Бойчук — Ієде

Кривбас: Кліщук — Понедєльнік, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Ілич, Вакулко — Хомченовський, Задерака — Кожушко

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