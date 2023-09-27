Україна

Сумчани здобули мінімальну перемогу у матчі 1/8 фіналу.

Сумська Вікторія з Першої ліги подолала ще один раунд Кубка України. Вони мінімально здолали Минай у третьому поєдинку 1/8 фіналу турніру.

Гості вийшли на гру досить експериментальним складом. Лише Солдат і Вишневський можуть вважатися основними. Склад господарів був близьким до оптимального.

У першому таймі команди не зуміли відзначитися, а от вже на самому початку другого тайму було забито вирішальний гол. Центральний захисник сумчан Сасовський чудово замкнув подачу з кутового.

Таким чином, Вікторія мінімально подолала ще одного представника Прем'єр-ліги і пробилася до першого у своїй історії чвертьфіналу Кубка України.

Вікторія — Минай 1:0

Голи: Сасовський, 46

Вікторія: Шеліхов — Зозуля, Нелін, Сасовський, Ульянов — Покотилюк, Савченко — Байдал, Машталір, Шаврін — Євпак

Минай: Кемкін — Ременяк, Солдат, Ю. Михайлів, Киричок — Гечев, Голуб, Панасенко, В. Михайлів — Вишневський, Демиденко