Деяки країни вже відгукнулися на заклик УАФ.
УЄФА, Getty Images
29 вересня 2023, 19:35
Українська асоціація футболу закликала членів УЄФА бойкотувати матчі проти збірних країни гній. Про це повідомляє The Times
.
УАФ вважає, що рішення УЄФА допустити кацапа до змагань є небезпечною тенденцією та підтримкою дій уряду агресора. Також українська сторона звернулася безпосередньо до УЄФА із вимогою переглянути рішення з допуском російських національних команд до міжнародних змагань.
Федерації футболу Англії, Латвії, Літви, Польщі, Данії, Швеції, Ірландії та Фінляндії вже відмовилися від участі у матчах проти московитів.
Раніше повідомлялося, що УЄФА дозволив грати
під прапором організації збірній агресора віком до 17 років.