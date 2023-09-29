Україна

Деяки країни вже відгукнулися на заклик УАФ.

Українська асоціація футболу закликала членів УЄФА бойкотувати матчі проти збірних країни гній. Про це повідомляє The Times

УАФ вважає, що рішення УЄФА допустити кацапа до змагань є небезпечною тенденцією та підтримкою дій уряду агресора. Також українська сторона звернулася безпосередньо до УЄФА із вимогою переглянути рішення з допуском російських національних команд до міжнародних змагань.

Федерації футболу Англії, Латвії, Літви, Польщі, Данії, Швеції, Ірландії та Фінляндії вже відмовилися від участі у матчах проти московитів.