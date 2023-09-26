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"Футбол ніколи не повинен відмовлятися від посилань миру та надії".

УЄФА виступив з заявою щодо рішення про повернення російських команд U-17 до змагань під своєю егідою.

Пропонуємо вашій увазі текст прес-реліза, в якому організація намагається пояснити своє рішення.

"УЄФА був першим спортивним органом, який відреагував на війну в Україні, і в лютому 2022 року вжив рішучих заходів – відсторонив усі російські команди від своїх змагань, скасував заходи, заплановані в росії, як-от фінал Ліги чемпіонів УЄФА в санкт-петербурзі та Суперкубок УЄФА в казані , а також розірвання спонсорського контракту з газпромом.

Однак УЄФА також усвідомлює, що діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконана, що футбол ніколи не повинен відмовлятися від посилань миру та надії. Особливо прикро те, що через триваючий конфлікт покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися у міжнародному футболі. З цих причин Виконком УЄФА вирішив, що російські команди другорядних гравців будуть знову допущені до його змагань протягом цього сезону. У зв'язку з цим Виконавчий комітет звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило відновити російські команди U17 (як дівчат, так і хлопців), навіть якщо жеребкування вже відбулося. Усі матчі російських команд проводяться без прапора країни, гімну, національної екіпіровки і не на території росії.

Водночас Виконавчий комітет знову засудив незаконну війну росії та підтвердив, що відсторонення від усіх інших команд росії (клубів і національних збірних) залишатиметься в силі до завершення конфлікту в Україні", — йдеться у заяві організації.

Президент УЄФА Александер Чеферін також виступив з коментарем.

"Триваюче відсторонення російських дорослих команд відображає зобов’язання УЄФА протистояти насильству та агресії. УЄФА сповнений рішучості дотримуватися такої позиції, доки не закінчиться війна й не відновиться мир. Але, забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній цілісний розвиток, але й прямо дискримінуємо їх. Надаючи можливість грати та змагатися з однолітками з усієї Європи, ми інвестуємо в те, що, як ми сподіваємося, стане більш яскравим і здібним майбутнім поколінням і кращим завтрашнім днем", — заявив Чеферін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Александар Чеферін оголосив про відсторонення росії від змагань до кінця війни.