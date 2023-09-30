Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 30 вересня та розпочнеться о 15:00.

Верес у матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме ЛНЗ.

Верес — ЛНЗ

Субота, 30 вересня, о 15:00. “Авангард”, Рівне. Арбітр — Ярослав Козик (Мукачево). Пряма трансляція на YouTube-каналі Вереса

Насамперед, зафіксуємо історичну подію для всього українського футболу. Вперше в історії УПЛ (та й взагалі вищої футбольної ліги України) конкретний матч буде показаний фактично за схемою pay-per-qiew: для перегляду його одного потрібно буде заплатити 35 гривень.

І це буде не матч Шахтаря та Динамо, не гра умовних праймових Дніпра та Металіста, не якесь принципове дербі і навіть не суміш подібних варіантів. Це буде гра Вереса та ЛНЗ – двох претендентів на виліт, двох команд, які не ставлять та не можуть ставити на сезон інших завдань, окрім виживання.

Президенту Вереса Надєїну сподобалася ідея з платною підпискою після кубкової зустрічі з Шахтарем, і він вирішив продовжувати цю ідею й на матчах чемпіонату. Що сказати: подивимося, скільки людей заплатить, щоб подивитись гру саме Вереса – більшість тих, хто заплатив за матч із “гірниками”, явно платили за матч Шахтаря. Без будь-яких оціночних суджень, така практика з боку цікава саме як експеримент.

Але з футбольної точки зору цей матч, м'яко кажучи, не виглядає футбольним бенкетом. Тут справа навіть не в іменах: якщо ви не ведетеся на гучні імена і розумієте, що умовні Ювентус із Лечче з величезною ймовірністю зіграють дуже нудно, то розуміння контексту лише помножить ваше небажання дивитися Вереса та ЛНЗ. Верес грав весело при Вірті – після заміни його на Лавриненка він став типовим аутсайдером УПЛ, закритим та граючим від суперника. Тобто таким же типовим, як ЛНЗ – і тут заміна Ковпака на Дулуба вже не така важлива.

Найочікуванішим результатом гри є 0:0. ЛНЗ у таблиці трохи вище і взагалі грає на виїзді, тож йому невигідно форсувати події. Вересу, звичайно, треба набирати очки, але він просто жахливо грає першим номером – і, до речі, будь-яка нічия підніме його із зони вильоту. Загалом, найцікавіше в цьому матчі – скільки людей заплатять за передплату, щоб його побачити.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Верес: Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — С. Шарай, Кучеров, Кучеренко — Яго, Гайдучик, В. Шарай.

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Лопирьонок, Муравський, Селін, Норенков — Калюжний, Олійник — Наумець, Хобленко, Пасіч.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес може 40-й раз зіграти внічию в УПЛ

Гольова домашня серія Вересу в Чемпіонатах триває 6 ігор – 9 м’ячів.

ЛНЗ обидва своїх «сухих» матчі в УПЛ зіграло саме в гостях.

40-й гол в УПЛ може забити Денис Олійник (ЛНЗ).

Максим Прядун (ЛНЗ) у попередніх двох турах забивав по гола після виходів на заміну.

Новачок ЛНЗ Геннадій Пасіч в минулому Чемпіонаті виступав саме за Верес.

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