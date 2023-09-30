Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 30 вересня та розпочнеться о 19:00.

Одеський Чорноморець у матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме луганську Зорю.

Чорноморець — Зоря

Субота, 30 вересня, 19:00. Стадіон “Чорноморець”, Одеса. Головний арбітр – Микола Балакін (Київ). Пряма трансляція на сервісах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports

Зрозуміло, що пункт “історія зустрічей” буде нижче, але про одну з них дозволю собі сказати вже зараз.

Рік тому Зоря так само приїхала до Одеси – і не залишила від суперника каменю на камені. 3:0 до перерви, 4:0 за підсумком – і навіть можливість вирішувати другорядні завдання під час цієї гри. Патрік ван Леувен на прес-конференції був дуже радий матчу на нуль: це був перший “сухар” під його керівництвом! З часом Імереков з Батаговим стануть топовою зв'язком центрбеків, Зоря зіграє 11 матчів на нуль (а по суті навіть 12 – просто з Минаєм отримає технічні 0:3), а ван Леувен, який на той момент видавався ідеальним тренером, піде в Шахтар. Григорчук, який на тій же прес-конференції говорив про втрачені моменти, здавався “кульгавою качкою” – людиною, яка скоро втратить свою посаду...

І як все змінилося за рік!

Зоря на самому дні турнірної таблиці. Календар складний? Навряд чи можна так сказати: ігри з Шахтарем та Динамо ще попереду. З Дніпром-1, звісно, зіграли, але взагалі Зоря лише друга команда, яка програла віце-чемпіону. Багато гравців пішли, тренер – теж, зі наступником ван Леувена клуб, вже очевидно, помилився – і ось тепер Кривенцов намагається спішно витягнути команду з дна, хоча найближчий суперник цьому явно не сприяє.

Чорноморець Григорчука виріс, досяг за цей рік виняткового прогресу. Тепер зрозуміло, що Роману Йосиповичу просто потрібен час, щоб команда зрозуміла та прийняла його ідеї. В одеситів вже вимальовується внутрішня конкуренція, вони класно пресингують – і, нехай навіть уникати поганих результатів на виїзді не вдається, вдома вони просто незламні. Три гри – три перемоги, хоч зіграти довелося і з Динамо.

При всьому цьому: ми чудово пам'ятаємо матчі Зорі і з Гентом, і зі Славією. Це був за мірками українського футболу абсолютно топовий рівень, тому ж Динамо на заздрість. Залишається чекати і сподіватися (навіть не фанатам Зорі: УПЛ зараз не в тому стані, щоб радіти вмиранню небагатьох сильних команд), що луганці зможуть перенести європейську форму й на внутрішню арену. Як мінімум, сьогодні у них буде перевага у свіжості: у рамках 1/8 Кубка одесити зіграли надважкі 90 хвилин із Кривбасом, тоді як Зоря просто не грала.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару — Васильєв, Авгімян — Штогрін, Кузик, Бойчук — Ієде

Зоря: Турбаєвський — Боль, Джордан, Снурніцин — Алефіренко, Яцик, Мишньов, Вантух — Антюх, Нагнойний — Герреро.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря може здобути 90-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Безнічийна серія Чорноморця триває в Чемпіонатах 18 ігор: 10 перемог та 8 поразок.

Безнічийна гостьова серія Зорі в УПЛ продовжується 11 ігор: 6 перемог та 5 поразок.

80-й домашній матч Романа Григорчука біля керма різних клубів УПЛ.

Валерій Кривенцов може зазнати 10-ї гостьової поразки на чолі різних клубів УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити В’ячеслав Чурко, 10-й – Ігор Кирюханцев (обидва – Зоря), Владислав Вакула (Чорноморець).

Даниїл Алефіренко (Зоря) минулий сезон завершував саме в Чорноморці.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ: