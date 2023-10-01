Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 1 жовтня та розпочнеться о 13:00.

Минай в рамках поєдинку дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Оболонь.

Минай — Оболонь

Субота, 1 жовтня, 13:00. Стадіон Минай, Минай. Головний арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Пряма трансляція на сервісах Youtube, Sport1, Суспільне Спорт.

Минай підходить до поєдинку в доволі скрутному становищі. Команда Володимира Шарана знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці, набравши усього три бали за вісім матчів. Оболонь, заглядаючи в турнірну, є прямим конкурентом минайців, проте форма та рівень гри "пивоварів" каже протилежне. Втім, у команди Шарана немає шляху назад — набирати очки дуже потрібно, не дивлячись на супротивника.

Оболонь після восьми зіграних зустрічей набрала шість балів та йде на тринадцятій сходинці турнірної таблиці. Це зона перехідних матчів, проте команда Валерія Іващенка показує симпатичну гру та часом підтверджує її результатом. В матчу 8 фіналу Кубка України "пивовари" зустрічались з Динамо та здобули мінімальну перемогу.

Такий результат став історичним для Оболоні та надасть команді натхнення для наступних матчів. Втім, тренерському штабу треба провести роботу, щоб їх підопічні не розслабились через такий успіх. Минай, своєю чергою, провалився в кубковому протистоянні. Команда Володимира Шарана грала на виїзді проти Вікторії та зазнала мінімальної поразки.

Команди до цього двічі зустрічались між собою в рамках Першої ліги: в першій грі Оболонь перемогла 4:3, а на полі минайців вже був зафіксований рахунок 4:1. Ці поєдинки відбулись у 2019, тому немає жодних гарантій, що знов буде гольова феєрія. До того, ми очікуємо обережну гру від Минаю, який в першу чергу буде думати про захист.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Минай може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

Оболонь в гостях в УПЛ обходиться без нічиїх: перемога та 3 поразки.

Безгольовий серіал Оболоні в Чемпіонаті триває 367 хвилин.

Минайці з початку Чемпіонату ще не перемагали: 3 нічиї та 5 поразок.

Гравці Минаю з початку Чемпіонату більше одного гола за матч не забивають.

Володимир Шаран на чолі різних клубів проведе 260-й матч в УПЛ і може здобути 80-ту перемогу, в тому числі 10-ту з Минаєм.

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