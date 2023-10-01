Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 9 туру української Прем'єр-ліги, який розпочнеться 1 жовтня о 13:00.

Закарпатський Минай та київська Оболонь матчем на Минай-Арені відкриватимуть події неділі в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Минай та відбудеться у неділю, 1 жовтня. Початок матчу — о 13:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ МИНАЙ — ОБОЛОНЬ (КИЇВ)

СКЛАДИ КОМАНД

Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Нємчанінов, Чуєв, Булеза — Кораблін, Вітенчук, Одарюк — Твердохліб — Гунічев.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Голуб, Ременяк, Демиденко, Рогозинський, Солдат, Гечев.



Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Черненко, Мороз — Мединський, Груша — Краснопір, Суханов.

Запасні: Федорівський, Кичак, Чернов, Тарануха, Вовкун, Карась, Дубко, Косовський, Осман, Муха, Фатєєв.