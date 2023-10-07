Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку десятого туру чемпіонату України, який відбудеться 7 жовтня та розпочнеться о 17:00.

Ковалівський Колос у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги прийматиме на однойменному стадіоні полтавську Ворсклу.

Колос — Ворскла

Субота, 7 жовтня, 17:00. стадіон Колос, Ковалівка. Головний арбітр — Юрій Іванов (Донецька область). Пряма трансляція на OTT-сервісах MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ

Колос Ярослава Вишняка не перемагає в УПЛ з 12 серпня, поєдинку 3-го туру проти рівненського Вереса (2:0). Якщо враховувати матч Кубка України проти ФСК Маріуполь, їхня безвиграшна серія в офіційних матчах налічує сім поєдинків.

Варто звернути увагу на певний дисбаланс у команді: якщо захист у Колоса один з найкращих у лізі (3 місце), то от напад — один з найгірших (ділять 2 місце з кінця з 4-ма командами). Найкращий бомбардир клубу, неочікувано, лівий захисник Андрій Цуріков, якого ковалівці надовго втратили через травму. Свою роль також може зіграти відсутність капітана Колоса Андрія Богданова, який пропустить гру через перебір жовтих карток.

Так, захист Ворскли один з найгірших в УПЛ (3 місце з кінця), проте навіть для того щоб пробити хоч такий, все одно потрібно мати більший атакуючий потенціал, ніж зараз є у Колоса — єдиний гол в останніх 5-ти матчах на рахунку Салабая.

У попередньому турі вони вдруге поспіль і втретє у цьому сезоні зіграли у нульову нічию. Суперником було Полісся, яке перебуває у неймовірній формі, тож цей результат навряд можна вважати поганим для Колоса.

Підопічні Віктора Скрипника підходять до своєї наступної гри у статусі достатньо нестабільної команди. На початку сезону полтавчани вилетіли з Ліги конференцій, а потім двічі поступилися в УПЛ у стартових турах. Після цього були 3 перемоги поспіль і ще так само дві поразки. Ніколи не відомо, чого саме варто очікувати від Ворскли.

У попередньому турі вони несподівано здолали донецький Шахтар на виїзді, що стало для полтавчан другою перемогою поспіль, якщо враховувати звитягу над Металістом 1925 у Кубку України. Побачимо, чи вплине гарний настрій після цих перемог на результат Ворскли у грі проти Колоса.

Для ковалівців та полтавчан ця зустріч стане дев'ятою в історії їхніх офіційних поєдинків, з них 8 було проведено у рамках УПЛ і одна у Кубку України. Можна з впевненістю сказати, що Ворскла є дуже незручним суперником для Колоса — на їхньому рахунку сім перемог, на рахунку ковалівців лише одна.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Колос може зазнати 50-ї поразки в УПЛ.

Безвиграшна серія Колоса в Чемпіонаті триває 6 ігор: 4 нічиї та 2 поразки.

Безнічийна серія полтавців у Чемпіонаті триває 15 ігор: 9 перемог та 6 поразок.

Нічийний серіал ковалівців триває 3 гри і до повторення клубного рекорду ще один матч.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос), 15-й – Володимир Чеснаков (Ворскла).

Колос при Ярославу Вишняку може пропустити 50-й гол в УПЛ (ще 2 м'ячі)

Ворскла при Віктору Скрипнику може зазнати 10-ї гостьової поразки в УПЛ.

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