Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев’ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 7 жовтня та розпочнеться о 13:00.

Дніпровський Дніпро-1 та рівненський Верес відкриватимуть програму суботи в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Дніпро-Арена.

ДНІПРО-1 — ВЕРЕС

СУБОТА, 7 ЖОВТНЯ, 13:00. ДНІПРО-АРЕНА, ДНІПРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У ситуації, коли сезон від самого початку йде не за планом, залишається виключно ухвалювати складні рішення та продовжувати боротись за результати. При цьому, геть не факт, що керівництво клубів має вдаватись до якихось радикальних рішень та звільняти головних тренерів один за один у пошуках найліпшого кандидата на цю посаду. Рівненському Вересу, наприклад, вистачило витримки в цьому питанні, а ось від Олександра Кучера на чолі дніпровського Дніпра-1 вимагалось значно більше.

Але зараз СК підхопив дуже досвідчений український фахівець Юрій Максимов і команда потрохи почала приходити до тями. На скільки важким є це процес? Напевно, дуже важким, бо новий тренер одразу почав прививати власні ідеї колективу, який до цього був фактично розібраним на тлі продажу головного бомбардира. Проте нічого, якось дніпряни рухаються далі. У чемпіонаті, переважно, бо Кубок для команди завершився через невдалу серію пенальті проти житомирського Полісся минулого тижня.

У той самий час Верес також цілком пристойно намагався чіплятись за результат у кубковій грі проти Шахтаря (0:3), але кого ми обманюємо, якщо було очевидно, що цей виступ буде радше для підняття загального духу команди. "Червоно-чорні" вже двічі в цьому сезоні пристойно виглядали в зустрічах проти чинного чемпіона, тож щось нам підказує, що поточне передостаннє місце для них не є завершальним словом.

Але проблема наразі полягає в іншому — рівненці не забивають голів. І як за таких умов досягати потрібного результату на чужому полі — відкрите питання, на яке відповіді має знаходити вже Лавриненко в умовах, ну, дуже обмежених ресурсів. Платними підписками на YouTube-канал за таких умов уже не обійтись, а до зимового трансферного вікна ще дуже далеко. А результати тим часом потрібні вже просто зараз — позаду залишається тільки закарпатський Минай, а це вже дуже серйозно. І при цьому дистанція поміж Вересом та Дніпром-1 у таблиці наразі складає всього шість очок. Дві перемоги? А попереду ще Рух та, власне, Минай. Чи не час повертатись до великих перегонів?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Дніпро-1 не програє чотири матчі УПЛ поспіль — по 2 перемоги та нічиї.

Верес не вигравав у гостях 11 матчів поспіль — 3 нічиї, 8 поразок.

Дніпро-1 не пропускає в чемпіонаті 209 хвилин, Верес — 188.

Верес разом із тим не забиває в УПЛ вже 236 хвилин.

За Максимова Дніпро-1 ще не програвало в чемпіонаті — дві перемоги та нічия.

Євгеній Волинець із Дніпра-1 може пропустити 100 гол в УПЛ (залишився один м’яч).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою тричі — три перемоги Дніпра-1 із загальним рахунком 4:0.