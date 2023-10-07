Україна

Завершився ще один поєдинок 10-го туру УПЛ.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос приймав полтавську Ворсклу на однойменному стадіоні.

Команди не зуміли відзначитися хоча б одним голом, тож Колос продовжив свою серію з нульових нічиїх до трьох поєдинків. Для Ворскли ця нічия стала першою з 23-го туру минулого розіграшу УПЛ.

Колос — Ворскла 0:0

Попередження: Демченко, 48, Безбородько, 64, Болбат, 66, Бурда, 90+4, Велетень, 90+6 — Скляр, 89

Колос: Фесюн — Золотов, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Ємець — Демченко, Мілько — Болбат (Велетень, 80), Безбородько (Попов, 65), Мякушко (Ільїн, 65)

Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана (Хрипчук, 90+2), Павлюк, Корнієнко — Кане, Нестеренко (Бацула, 90+1), Скляр, Челядін, Якубу (Крупський, 77) — Степанюк