Україна

Команда Олега Кузнецова стартувала на Seoul Cup з поразки.

Юнацька збірна України провела свій стартовий матч на турнірі Seoul Cup, а першим суперником "синьо-жовтих" стали однолітки з Південної Кореї U-19, які є господарями цього змагання.

Команди продемонстрували результативний футбол, проте саме корейські юнаки у підсумку змогли вийти переможцями з цього протистояння, відправивши у ворота команди Олега Кузнецова аж чотири м'ячі.

Наші хлопці, в свою чергу, залишилися задовольнятися двома голами в активі, авторами яких стали Василець та Панченко. Фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 4:2.

Південна Корея (U-19) — Україна (U-19) — 4:2 (2:1)

Голи: (11), (44), (62), (79) — Василець (24), Панченко (78).

Україна: Фесюк, Балаба (к), Білоконь (Лисенко, 46), Михавко, Гусєв, Ващенко, Михайлів (Янчишин, 61), Деркач (Микитюк, 72), Василець (Годя, 61), Кремчанін (Шамузов, 61), Пономаренко (Панченко, 72).

Попереджені: (38) — Білоконь (31), Михайлів (32), Балаба (52).