Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 фіналу Кубка України, який пройде 12 жовтня і розпочнеться о 13:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України на нас чекає східноукраїнське протистояння між ФСК Маріуполь та луганською Зорею, які продовжують свій шлях у вітчизняному футболі далеко від своїх рідних домівок через агресію російських загарбників.

Проте сьогоднішні девізи обох команд говорять самі за себе: "Маріуполь — це Україна!" та "З Луганськом у серці!". І матч з такою вивіскою проходитиме у Кубку України!

ЧЕТВЕР, 12 ЖОВТНЯ, 13:00. СТАДІОН КОЛОС, БОРИСПІЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО КУБРЯК (ОДЕСА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТК XSPORT та YOUTUBE-КАНАЛІ FSC MARIUPOL

ФСК Маріуполь до повномасштабного вторгнення росії в Україну вболівальники знали під назвою Яруд, проте за останній час у скромній команді мимоволі сталися кардинальні зміни: домашні матчі поза рідним домом, нова назва клубу, а нещодавно — ще й нова емблема, яка певною мірою довершила цей ребрендинг в умовах фактичного виживання на футбольній карті в умовах війни, що, на жаль, вдалося далеко не всім українським клубам.

Зовсім недивно, що за таких умов маріупольську команду чекав складний період і в плані суто спортивних результатів. Минулого сезону ФСК Маріуполь був за крок від вильоту до Другої ліги України, зайнявши передостаннє місце в групі та поступившись Хусту в стикових поєдинках. Втім, через зняття ФК Львів та Скорука зі змагань в Першій ліги маріупольці зберегли свою прописку — так, не за спортивним принципом, але такі зараз часи... Тим паче вже цього сезону підопічні Олега Краснопьорова демонструють вже набагато кращі результати: шосте місце в таблиці Першої ліги Б після 11 турів лише з двома поразками в активі, а в Кубку України на шляху до 1/8 фіналу вони здолали Васт, Кудрівку та навіть представника УПЛ в особі Колоса, коли в основний час та екстратайми вдалося втримати рахунок 2:2 у меншості, а після переграти ковалівців в серії пенальті.

Для Зорі, в свою чергу, поєдинок проти ФСК Маріуполь стане стартовим у цьому розіграші Кубка України, проте, незважаючи на номінальну різницю в класі як мінімум через представництво різних рівнів внутрішніх дивізіонів та систематичні виступи луганської команди в єврокубках, жереб звів "мужиків" далеко не з простим суперником. Враховуючи ще й певну кризу Зорі в результатах на старті сезону УПЛ та адаптацію до вимог нового головного тренера Валерія Кривенцова, чому маріупольці хоча б в теорії не здатні знову всіх здивувати? Цілком можуть, тому доля перепустки в наступний етап турніру не така вже й очевидна, як може здатися на перший погляд.

У рамках УПЛ Зоря наразі йде на 14-ій сходинці в турнірній таблиці, незвично для себе перебуваючи поруч із зоною вильоту — нижче тільки рівненський Верес та закарпатський Минай (проте треба враховувати, що у луганського клубу зіграно менше матчів). Втім, "мужики" подарували вболівальникам приводи для радощів саме на єврокубковій арені, коли спочатку вони сенсаційно зіграли внічию з бельгійським Гентом, а потім на виїзді мінімально обіграли ісландський Брєйдаблік. І все це сталося вже під керівництвом Кривенцова... Але так, гра його Зорі зараз навряд приносить якесь естетичне задоволення пересічному глядачу, проте розуміємо, що перед ним стоять зараз трохи інші задачі — результати.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Валерія Кривенцова. Так, на перемогу Зорі в основний час пропонується коефіцієнт 1,48, тоді як потенційний успіх ФСК Маріуполь оцінюється показником 7,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,60.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ФСК Маріуполь: Зубков, Харжевський, Шушко, Караващенко, Олійник, Тєрєхов, Гошкодеря, Мельниченко, Пентелейчук, Пуді, Тепляков

Зоря: Турбаєвський, Вантух, Снурніцин, Джордан, Кирюханцев, Нагнойний, Яцик, Мишньов, Антюх, Герреро, Горбач

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди вперше в історії зустрінуться між собой.

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