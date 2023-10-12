Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України-2023/24 між ФСК Маріуполь та Зорею, який розпочнеться 12 жовтня о 13:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України зіграють ФСК Маріуполь та луганська Зоря.

Цей поєдинок відбудеться на стадіоні Колос у Борисполі та відбудеться у четвер, 12 жовтня. Початок матчу — о 13:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, у якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ФСК МАРІУПОЛЬ — ЗОРЯ

Нагадаємо, що нещодавно луганська Зоря здобула першу перемогу в цьогорічному груповому раунді Ліги конференцій УЄФА.