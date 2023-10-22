Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 22 жовтня та розпочнеться о 17:00.

Київське Динамо та Дніпро-1 завершуватимуть програму 11-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

ДИНАМО КИЇВ — ДНІПРО-1

НЕДІЛЯ, 22 ЖОВТНЯ, 17:00. "ДИНАМО" ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. АРБIТР – ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Центральний матч туру, в якому Динамо не можна втрачати очки, але якому буде дуже складно виграти.

Ярмоленко тільки-но встиг стати незамінним, як отримав травму. Треба сказати, він і грав так, що заміни йому не могло бути: Андрій був окрасою всієї ліги по гольових, ключових передач, що загострюють. Наразі гра киян має похмурніти і в атаці – а оборона у киян виглядає так, що їм потрібно в кожній грі забивати по чотири, щоб мати впевненість у набраних балах.

Зрозуміло, що план “останній танець Ярмоленка, ви заб'єте скільки можете, а ми вам скільки захочемо” від самого початку виглядав наївно. Але взагалі захист київської команди виглядає слабким до якогось жаху. Можливо, Луческу зміг щось вичавити за два тижні роботи з Дячуком, Біловаром та Сиротою (до речі, подяка Реброву, що він не викликав їх до збірної), але віри в це мало.

А з того боку Дніпро-1 виведе колишній гравець Динамо дев'яностих. До речі, таких самих похмурих часів: дев'яності роки часто за звичкою асоціюють виключно з подвигами киян, але взагалі Юрій Максимов застав у Динамо лише шубний скандал, а також вильоти від Рапіда та Ксамакса. Можливо, тому він завжди такий похмурий.

Невеселий поки що й футбол Максимова у Дніпрі-1 – але в тому й річ, що він зараз віце-чемпіону найпотрібніший. Без Довбика атаку треба будувати наново, швидше за все, за міжсезоння – а оборона після приходу Юрія Вільовича вийшла на інший рівень. Три тури з новим тренером – три сухі перемоги, у шести турах без нього не було жодної.

Відповідно, Дніпро-1 сьогодні відбиватиметься, сушитиме, вибиватиме – і чекатиме шанс на контратаках. За нудну гру ніхто критикувати не буде, за 0:0 лише похвалять – тож можна сміливо будувати гру навколо Волинця. Динамо в кожному з попередніх матчів забивало щонайменше два, але сьогоднішнє випробування бачиться для неї найскладнішим у цьому чемпіонаті.

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ЦІКАВІ ФАКТИ:

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430-й матч Мірчі Луческу біля керма різних клубів УПЛ.

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50-й матч в УПЛ може провести Олександр Сирота (Динамо).

Євгеній Волинець (Дніпро-1) може пропустити 100-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

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