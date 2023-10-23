Україна

На зміну одному нідерландцю, приходить інший.

Новим головним тренером донецького Шахтаря стане Маріно Пушич. Про це повідомляє твіттер авторитетного інсайдера Фабриціо Романо.

Як зазначає джерело, контракт з 52-річним нідерландським фахівцем вже підписан. Офіційне оголошення має відбутися у вівторок.

До останнього часу Пушич працював помічником у тренерському штабі Арне Слота у Феєнорді. До цього він також працював у штабі Слота в Твенте.

Для нідерландця це буде перша самостійна робота у професійній тренерській кар'єрі.

Після звільнення іншого нідерландця Патріка ван Леувена, команду тимчасово очолив легенда клубу Дарійо Срна. Під керівництвом хорвата, Шахтар встиг провести одну гру проти черкаського ЛНЗ (3:0) в рамках 11 туру УПЛ.

25 жовтня, в рамках третього туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді буде грати проти Барселони. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.