Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та дніпровський Дніпро-1.
Олександр Каплієнко, фото СК Дніпро-1
25 жовтня 2023, 14:07
Полтавська Ворскла та дніпровський Дніпро-1 зіграють перенесений матч першого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.
Віктор Скрипник, після поразки від житомирського Полісся (0:3), залучив до стартового складу Крупського до опорної зони.
Юрій Максимом, на тлі перемоги над київським Динамо (1:0), використав із перших хвилин Каплієнка ліворуч у захисті, тоді як Кінарейкін розташується на лінії воріт, а Горбунов гратиме на лівому фланзі півзахисту.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана, Корнієнко — Нестеренко, Крупський — Кане, Скляр, Якубу — Степанюк.
Запасні: Домолега, Єрмолов, Ізотов, Рамірес, Бацула, Феліпе, Оденцов, Черниш, Юрченко, Островський.
Запасні: Юрчук, Є. Пасіч, Мірошніченко, Пуріта, Горін, Вітіньйо, Танчик, Рубчинський, Горбунов, Маркос Андре.
Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Кравець, Каплієнко — Бабенко — Гуцуляк, Лєднєв, Піхальонок, Горбунов — Філіппов.
Гра Ворскла — Дніпро-1 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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