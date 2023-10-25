Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та дніпровський Дніпро-1.

Полтавська Ворскла та дніпровський Дніпро-1 зіграють перенесений матч першого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Віктор Скрипник, після поразки від житомирського Полісся (0:3), залучив до стартового складу Крупського до опорної зони.

Юрій Максимом, на тлі перемоги над київським Динамо (1:0), використав із перших хвилин Каплієнка ліворуч у захисті, тоді як Кінарейкін розташується на лінії воріт, а Горбунов гратиме на лівому фланзі півзахисту.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана, Корнієнко — Нестеренко, Крупський — Кане, Скляр, Якубу — Степанюк.

Запасні: Домолега, Єрмолов, Ізотов, Рамірес, Бацула, Феліпе, Оденцов, Черниш, Юрченко, Островський.



Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Кравець, Каплієнко — Бабенко — Гуцуляк, Лєднєв, Піхальонок, Горбунов — Філіппов.