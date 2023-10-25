Україна

Команда Віктора Скрипника стала першою в цьому сезоні, хто двічі розписався у воротах колективу Юрія Максимова.

Учасники єврокубкових змагань посеред звітного тижня були заклопотані своїми справами на міжнародній арені, тоді як ті команди, які не змогли потрапити до основних раундів трьох найголовніших змагань Старого Світу, мусили бодай-якось використовувати вільний час. Двоє з трьох невдах кваліфікацій від України, полтавська Ворскла та дніпровський Дніпро-1, свого часу не зіграли у відведений термін матч першого туру національної першості, тож у них була можливість надолужити цю прогалину.

Однак відтоді вже минуло чимало часу й команди встигли досягти певних результатів у своїх виступах на внутрішній арені. "Зелено-білі" під керівництвом Віктора Скрипника відверто недобирали очок у своїх матчах, а в останній зустрічі проти житомирського Полісся взагалі згоріли на власному полі з рахунком 0:3. Інші справи на чолі з Юрієм Максимовим були в СК, який тільки за останні п’ять матчів назбирав залікових балів стільки ж, скільки Ворскла за свої десять зіграних протистоянь.

У Полтаві в звітній день була сильна злива, тож газон місцевої арени прогнозовано поплив. Грати на такому покритті — ще те задоволення, але ж точно не воно стало винуватцем необачної передачі Корнієнка з лівого флангу оборони назад через центральну зону на п’ятій хвилині, коли м’яч було просто подаровано Філіппову. А нападник тим часом узагалі без жодних вагань поклав дальній постріл під протилежну стійку в два дотики, навіть не піднявши голови.

І якби Ворскла після такої страшної помилки в захисті припинила розвалюватись позаду, то в Скрипника настрій міг би бути й трохи кращим. Але ж ні — Сантана робив усе, аби в його головного тренера нервових клітин ставало дедалі менше, а Дніпро-1 тим часом навіть призвичаївся грати на цій вогкій траві. Ба більше — гості ще два м’ячі забили до завершення першої половини ігрової години, однак обидва результативних постріли Горбунов виконував із офсайдів.

А ще було влучання в стійку від того-таки Філіппова посеред першого тайму, тож можна зрозуміти, яку перевагу мав над своїми суперниками СК. Ворсклі тривалий час просто нічого не вдавалось побудувати на чужій половині поля, але незадовго до настання перерви вони почала виходити до швидких атак і зрештою Кане перевірив реакцію Кінарейкіна несподіваним дальнім пострілом. У другій ж хвилі наступу полтавці взагалі забили зусиллями Степанюка, який на ближній завершив подачу від Крупського з правого флангу.

Але радість команди Скрипника була недовгою — Дніпро-1 побудував атаку у відповідь за рахунок довгої передачі до штрафного від Кравця з лівого флангу, після чого Сантана необачно в центрі штрафного зрізав м’яч далі на Гуцуляка, а той одразу пробив під воротарем. Таким чином перевага дніпрян за грою знайшла повне підтвердження й за рахунком на табло.

У другій половині гості не розслабились та забили ще один м’яч майже одразу. За підсумками швидкої атаки Гуцуляк отримав трохи простору на правому вході до чужого штрафного та одразу поклав обвідний удар у дальній кут із передачі Піхальонка. Ворскла належним чином не ввійшла до гри знову й була близька до того, щоб остаточно розсипатись у захисті.

Насправді, полтавців урятувало від розгрому тільки диво та просто жахлива реалізація гольових моментів із боку суперників. Навіть перелічувати всі ті нагоди немає жодного сенсу — їх було дуже багато, а ось реалізації дійсно обмаль. І ледь це не призвело до цікавого сюжетного повороту, коли наприкінці основного часу Горін на правому фланзі штрафного влетів із грубим відбиранням м’яча в ноги Феліпе, після чого Степанюк із пенальті пробив потужно в лівий нижній кут. Але часу залишалось зовсім небагато, тож на більше "зелено-білі" не претендували.

Наступний матч полтавська Ворскла проведе вдома проти харківського Металіста 1925, тоді як дніпровський Дніпро-1 гостюватиме в криворізького Кривбасу.Ворскла —2:3Степанюк, 40, 90 (пен.) — Філіппов, 5, Гуцуляк, 42, 53Ісенко — Крупський, Пердута, Сантана, Корнієнко (Бацула, 62) — Скляр (Юрченко, 78), Павлюк, Нестеренко — Кане, Степанюк, Якубу.Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Кравець, Каплієнко — Бабенко — Гуцуляк, Лєднєв, Піхальонок (Горін, 75), Горбунов (Рубчинський, 59) — Філіппов (Пуріта, 74).Попередження: Сантана, Пердута, Скляр — Горбунов, Горін