Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 28 жовтня та розпочнеться о 16:00.

Луганська Зоря та житомирське продовжуватимуть програму дванадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Лівий Берег у передмісті Києва.

ЗОРЯ — ПОЛІССЯ

СУБОТА, 28 ЖОВТНЯ, 16:00. ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВСЬКА ОБЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УНІАН ТБ

У верхній частині турнірної таблиці точиться серйозна боротьба за участі, зокрема, Полісся, але Зорі до того діла жодного немає, бо команда Валерія Кривенцова наразі тільки те й змушена робити, що боротись за виживання. Невдалі результати на початку сезону стали тому причиною, і хоча луганці все ж таки пробились до основного раунду єврокубків (бо інший сценарій був неможливим), вони все одно досі не змогли віднайти власної гри.

Посеред тижня в команди Валерія Кривенцова мав відбутись матч у Тель-Авів проти місцевого Маккабі в рамках Ліги Європи УЄФА, проте через війну в регіоні провести у відведений термін цю зустріч було просто неможливо. У будь-якому випадку, так вирішили організатори змагань, а всі прохання української команди знайти іншу арену в більш безпечному місці чомусь були проігноровані. Зрештою, Зорі був потрібен той матч навіть не стільки в плані потенційного успіху, скільки просто для того, щоб підтримати ігровий тонус.

А тут минулими вихідними ще й мала місце важлива подія для луганців — вони перемогли. Удруге в цьому сезоні УПЛ та вперше з часів протистояння проти полтавської Ворскли посеред серпня (2:1). Додаємо сюди успіхи в матчі проти ісландського Брєйдабліка (1:0) та кубкову перемогу над ФСК Маріуполь (1:0), і виходить уже цілком нічогенька серія успішних виступів. Хоча й гра проти київської Оболоні (4:2) навряд чи могла вважаться аж занадто легкою.

Із свого боку Полісся дивиться на ці пригоди Зорі з певним нерозумінням того, як учасник єврокубків може демонструвати такі результати на внутрішній арені, тоді як абсолютні новачки "еліти" наразі розташовуються на другій сходинці турнірної таблиці з перспективою захоплення лідерської позиції вже за підсумком вихідних.

Команда Юрія Калітвінцева має все необхідне для цього: упевненість на тлі перемог над Ворсклою (3:0) та Динамо (3:2), зіграний склад, якісного керманича на чолі колективу та вже який-неякий, а досвід за плечима. Лише три команди в цій кампанії обігравали "вовків" — Дніпро-1, Рух та Чорноморець, і хоча вони й є за фактом прямими конкурентами новачків, однак три очки за підсумком гри з аутсайдерами нічим не відрізняються від аналогічної кількості балів за підсумком зустрічі з гучною афішою.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Полісся не програвало в чотирьох останніх матчах УПЛ: 3 перемоги та 1 нічия.

Зоря в домашніх матчах УПЛ не перемагала останні 4 зустрічі: нічия та 3 поразки.

Зоря на власному полі не забиває вже 266 хвилин.

Валерій Кривенцов проведе 30 матч на чолі клубів УПЛ та може здобути 10 перемогу.

Роман Вантух із Зорі та Артем Шабанов із Полісся ще жодного разу не залишали межі поля через заміну в цьому сезоні.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою десять разів — п’ять перемог за Зорею, 4 нічиї та 1 успіх Полісся. Загальний рахунок 18:9 на користь луганців.