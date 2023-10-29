Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 29 жовтня та розпочнеться о 13:00.

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 29 жовтня та розпочнеться о 13:00.

ЛНЗ — Оболонь

Недiля, 29 жовтня, 13:00. Центральний стадіон, Черкаси. Головний арбітр — Роман Блавацький (Львів). Пряма трансляція на OTT-сервісах MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ

Грають два новачки ліги, цілі на сезон для яких вичерпуються тим, щоб не вилетіти з УПЛ. ЛНЗ та Оболонь, в принципі, перед першим туром можна було навіть вважати першими двома претендентами на виліт, але обидві команди перевершують очікування та стабільно набирають очки.

І в обох найпопулярніший рахунок у турнірі – 0:0. Обидві команди зіграли в УПЛ три матчі без голів, й ЛНЗ за рахунок цих пунктів не в зоні вильоту, а Оболонь не в зоні перехідних матчів. При цьому саме за стилем гри я їх би не прирівнював: Оболонь набагато більше любить грати з м'ячем, тоді як черкасці грають саме що в автобус.

Але в очній зустрічі двох аутсайдерів значимість гола в будь-якому випадку зашкалюватиме. Жодна з команд не має класних, нестандартних виконавців в атаці – і обидві вміють добиватися результату за рахунок злагодженої, вишколеної гри в обороні. Якщо перший гол у матчі відбудеться, супернику буде дуже складно відігратися – але чесно кажучи, далеко не факт, що він буде.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Оболонь на полях суперників внічию у УПЛ ще не грала: 2 перемоги та 3 поразки.

ЛНЗ не перемагає в Чемпіонаті впродовж 4-х ігор: по 2 нічиї та поразки.

Обидва клуба новачки УПЛ забили на цьому відрізку Чемпіонату по 8 голів.

Безгольова серія ЛНЗ в УПЛ триває 270 хвилин.

Безнічийний серіал Оболоні триває в Чемпіонаті 3 гри: 2 перемоги та поразка.

70-й матч Олега Дулуба біля керма різних клубів УПЛ.

40-й гол в УПЛ може забити Денис Олійник (ЛНЗ).

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