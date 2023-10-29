Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 29 жовтня та розпочнеться о 15:00.

Ворскла в рамках 12-го туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Металіст 1925.

Ворскла — Металiст 1925

Недiля, 29 жовтня, 15:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Арбітр – Олександр Кальонов (Івано-Франківськ). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ

Грають дві команди із дуже похмурою серією результатiв.

У Ворскли одна перемога в останніх шести турах. Вона, що смішно звучить, здобута на виїзді над Шахтарем – але це лише підтверджує глибину та масштаб кризи. По-перше, не в тому стані був Шахтар, щоб пишатися перемогою над ним, по-друге, інших ігор, де суперник гратиме з такою високою лінією оборони і при цьому так погано більше не буде, швидше за все, у всьому сезоні.

Але при цьому Металіст 1925 виглядає цілком можливим варіантом для того, щоб перервати серію. Один забитий гол у чотирьох матчах, одне набране очко – і вони, гол та очко, були у різних іграх.

Едмар уже рік не може вирішити проблему з дуже слабкою результативністю. Це йому не закид, ймовірно, що з таким підбором виконавців її не вирішив би ніхто, але факт залишається фактом: харків'яни дуже мало забивають. Поділ 14-15 місця за забитими прямо зараз, поділ 13-14 за підсумками минулого сезону – це показники банального аутсайдера.

І це дуже зрозуміло малює картину гри. Мірятися нападом для Едмара немає жодного сенсу. Хоч би які проблеми зазнавала Ворскла, не можна порівнювати Кане, Якубу, Юрченка з Борячуком (який ще й збори не проходив) і Русиним (Ростиславом, не Назарієм). Це означає, що Металіст 1925 захищатиметься і шукатиме шанси в контратаках, а Ворскла – атакуватиме.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Ворскла може пропустити 950-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Програшна серія Металіста 1925 триває в УПЛ 3 гри.

Безвиграшний серіал Ворскли продовжується в Чемпіонаті 3 гри: нічия та дві поспіль поразки.

Полтавчани на своєму полі програють впродовж 3-х ігор, пропускаючи не менше 3-х голів за матч.

Металіст 1925 при Едмару може в гостях 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

60-й домашній матч Віктора Скрипника біля керма різних клубів УПЛ.

10-й гол в УПЛ може забити Андрій Ткачук (Металіст 1925).

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