Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 5 листопада та розпочнеться о 13:00.

Закарпатський Минай та полтавська Ворскла продовжуватимуть програму тринадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Минай у однойменному селі на заході України.

МИНАЙ — ВОРСКЛА

НЕДІЛЯ, 5 ЛИСТОПАДА, 13:00. МИНАЙ, С. МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ СУСПІЛЬНЕ, СПОРТ 1

Закарпатському Минаю потрібно вибиратись із підвали турнірної таблиці, але як ти будеш це робити, якщо сам загнав себе до ситуації з надзвичайно важкими суперниками в матчах, що залишились до кінця року. Володимир Шаран може скільки завгодно своїми тренерськими рішеннями намагатись покращити гру команди, але від того кількість перемог на її рахунку жодним чином не збільшується.

І якби ще Минай вважався геть безнадійним колективом, то це одна справа. Але ж контекст виступів команди в поточній кампанії є геть іншим. Цілком пристойна гра, як на рівень виконавців, що зібрані під орудою досвідченого тренера. Але там не дограли матч до кінця з належним рівнем концентрації, там припустились індивідуальних похибок, і в підсумку мають проблеми із здобуттям важливих залікових балів.

Узяти хоча б попередній матч проти рівненського Вересу — був реальний шанс нарешті перемогти та покращити власні позиції в підвалинах турнірної таблиці. Але ж ні. Знову відсутність голів (0:0), хоча моментів було створено вдосталь. І таких нагод здобути залікові бали, якщо чесно, в клубу із західної частини України буде дуже небагато в цьому сезоні. Чемпіонат цьогоріч напрочуд рівний, і в цій рівній конкуренції Минай виглядає наразі претендентом на виліт.

Наступний суперник для колективу Володимира Шарана, полтавська Ворскла, теж не є подарунком. Бо як схочуть підопічні Віктора Скрипника зіграти в якісний футбол, то ти їх просто не зупиниш. Київська Оболонь посеред тижня в Кубку України мала можливість у цьому пересвідчитись, а полтавці тим часом уже дістались півфіналу турніру, у якому вже мають досвід перемог.

Отже, не дуже вдається через чемпіонат, так Ворскла прокладає собі шлях до єврокубків через другий за рангом турнір. Непоганий варіант, але суперника за наступним раундом для команди Скрипника ми ще не знаємо, а там що не опція, то погана. Тим часом у турнірній таблиці УПЛ полтавці відчутно недобирають залікових балів, і хоча наразі тримаються всередині турнірної таблиці, однак без перемог в останніх чотирьох матчах їм це вдається робити дуже важко.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Минай може перемогти в 10 грі, або зазнати 20 поразки на своєму полі в рамках УПЛ.

Минай — єдина команда УПЛ, яка ще не перемагала цього сезону: 5 нічиїх + 7 поразок.

Минай ще ніколи в цьому сезоні не забивав більше гола за гру.

Команда Шарана не забиває останні 411 хвилин в УПЛ.

Ворскла не може виграти чотири матчі поспіль: по 2 нічиї та поразки.

Володимир Шаран може здобути 80 перемогу в рамках УПЛ на чолі всіх клубів, що він очолював. У тому числі — 10 з Минаєм.

Віктор Корнієнко з Ворскли може зіграти 50 матч.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою п’ять разів — три перемоги Ворскли, один успіх Миная та одна нічия. Різниця голів 4:7.