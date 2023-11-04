Завершився ще один поєдинок 13-го туру чемпіонату України.
ЛНЗ - Колос, фото УПЛ
04 листопада 2023, 17:49
У рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ приймав ковалівський Колос на Центральному стадіоні. Команди не зуміли виявити сильнішого, порадувавши глядачів двома голами.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Колос 1:1
Голи: Шестаков, 20 — Мілько, 89 (пен.)
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Ковальов, Норенков — Калюжний (Олійник, 7, Прядун, 82), Рибалка — С. Шестаков (Тарасенко, 82), Бойко, Савін (Наумець, 68) — Хобленко.
Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Богданов (Мілько, 69), Демченко (Оріховський, 61) — Ільїн (Болбат, 61), Безбородько (Салабай, 79), Мякушко (Велетень, 79).
Попередження: Ковальов, Муравський, Пеньков, Олійник — Богданов, Ємець, Салабай