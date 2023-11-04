Україна

Гравці були поділені на дві групи.

У п’ятницю ввечері, після матчу проти Шахтаря, Мірча Луческу оголосив, що йде у відставку з посади головного тренера клубу.

Вранці наступного дня президент клубу Ігор Суркіс представив команді Олександра Шовковського, який був асистентом Мірчі Луческу.

Після ранкової презентації, під час якої президент, тренерський штаб та гравці подякували Мірчі Луческу, команда вийшла на перше тренування вже під орудою нового наставника.

Гравці були поділені на дві групи – ті, хто грав напередодні, отримав менші навантаження, для них заняття носило суто відновлювальний характер. Друга ж група плідно попрацювала під акомпанемент дощу.

Свій наступний матч Динамо проведе наступної неділі, 12 листопада. Кияни відправляться до Кривого Рогу, де на них чекає зустріч з лідером першості, Кривбасом.