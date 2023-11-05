Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 5 листопада та розпочнеться о 17:00.

Рівненський Верес та луганська Зоря продовжуватимуть програму тринадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Авангард у Рівному.

ВЕРЕС — ЗОРЯ

НЕДІЛЯ, 5 ЛИСТОПАДА, 17:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE-КАНАЛІ ВЕРЕСУ

Ми майже перетнули екватор національної першості в поточному сезоні, а луганська Зоря ще й досі перебуває в підвалинах турнірної таблиці. Для учасника єврокубків від України на цьому етапі кампанії перебування в цій зоні виглядає доволі дивно, проте на що команди Ненада Лалатовича / Младена Бартуловича / Валерія Кривенцова награли, те й у підсумку й мають.

І ось, у тринадцятому турі "мужики" мають провести гостьову зустріч проти рівненського Вересу за умов того, що суперники будуть для них прямими конкурентами в боротьбі за виживання в "елітному" дивізіонів. Тут, звісно, одразу треба робити ремарку щодо того, що в Зорі ще є пара перенесених матчів у запасі, але коли в одному з них суперником є донецьких Шахтар, то на здобуття максимуму залікових балів покладатись завчасно не варто.

Та й що таке той "максимум" можливих очок для поточного стану луганців? Чи дасть він змогу перетнути подай середину турнірної таблиці? У тому-то й справа, що ні — раніше було втрачено занадто багато можливостей. У суперників, звісно, справи йдуть ще гірше, бо й лише одна гра в запасі в команди Сергія Лавриненка, і очок вона відверто недоотримувала в достатній кількості після матчів за власної участі.

У підсумку, почались розмови про ротацію на тренерському містку. І хоча керівництво клубу одразу кинулось гасити інформаційну пожежу, але натяки зрозумілі — у Лавриненка залишається не так уже й багато часу для того, щоб почати давати результати з командою, бо інакше без важких рішень буде не обійтись. Даремно, що, за словами самих футболістів, вони переживають чи не найкращий у своїй кар’єрі досвід роботи з окремим фахівцем.

І хоча настрій у Вересу всередині команди дійсно позитивний, але зламу поганих тенденцій ще часів Юрія Вірта взагалі не видно. Колектив із Рівного відверто буксує й навіть не знаходить у собі сили для подолання закарпатського Миная (0:0) в надважливому матчі тиждень тому. На цьому тлі "червоно-чорним" ще й постійно прилітає від фанатів за рішення зробити платним перегляд трансляцій своїх матчів, але то вже таке — гру Вересу не робить ні кращою, ні гіршою.

А Зорі тим часом ще й варто подумати про єврокубки наступного тижня, тоді як суперники гадатимуть, ким замінити дискваліфікованих Владислава Шарая та Євгенія Шевченко.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес не вигравав у жодному з останніх шести матчів: 3 нічиї + 3 поразки.

В’ячеслав Чурко може забити 25 гол в УПЛ, а Денис Антюх та Едуардо Герреро — 10 (усі — Зоря).

Валерій Кривенцов у якості тренера може здобути особисту 10 перемогу або зазнати 10 поразки в УПЛ.

Михайло Шестаков може провести 50 матч в УПЛ.

Василь Курко з Вересу — єдиний гравець на обидві команди, який грає без замін від початку сезону.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою 16 разів: 9 матчів виграла Зоря, 6 — Верес та одного разу була зафіксована нічия. Різниця голів 14:17.