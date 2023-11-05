Команди Володимира Шарана та Віктора Скрипника влаштували яскраве завершення протистояння, але до забитих м'ячів справу так і не довели.
Минай — Ворскла, фото УПЛ
05 листопада 2023, 15:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Минай — Ворскла 0:0
На 90+1-й хвилині Руслан Степанюк (Ворскла) не забив пенальті (промах).
Минай:
Бандура — Солдат, Мельник, Дмитрук, Нємчанінов — Ралюченко (Панасенко, 74), Петько — Одарюк, Твердохліб, Гунічев (Гечев, 64) — Вишневський (Демиденко, 78).
Ворскла:
Ісенко — Пердута, Павлюк, Чеснаков (Хрипчук, 50), Крупський — Челядін, Скляр — Кане (Нестеренко, 77), Юрченко (Сантана, 90+2), Феліпе — Степанюк.
Попередження: Одарюк, Панасенко, Нємчанінов — Челядін, Хрипчук, Ісенко
На 89-й хвилині був вилучений Олександр Скляр (Ворскла) (грубе порушення).