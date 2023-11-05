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Минай — Ворскла 0:0

На 90+1-й хвилині Руслан Степанюк (Ворскла) не забив пенальті (промах).

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Дмитрук, Нємчанінов — Ралюченко (Панасенко, 74), Петько — Одарюк, Твердохліб, Гунічев (Гечев, 64) — Вишневський (Демиденко, 78).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Чеснаков (Хрипчук, 50), Крупський — Челядін, Скляр — Кане (Нестеренко, 77), Юрченко (Сантана, 90+2), Феліпе — Степанюк.

Попередження: Одарюк, Панасенко, Нємчанінов — Челядін, Хрипчук, Ісенко

На 89-й хвилині був вилучений Олександр Скляр (Ворскла) (грубе порушення). 