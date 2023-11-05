Україна

Минай та Ворскла за шаленої зливи зіграли в "суху" нічию

Команди Володимира Шарана та Віктора Скрипника влаштували яскраве завершення протистояння, але до забитих м'ячів справу так і не довели.

Минай — Ворскла, фото УПЛ

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Минай — Ворскла 0:0 На 90+1-й хвилині Руслан Степанюк (Ворскла) не забив пенальті (промах). Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Дмитрук, Нємчанінов — Ралюченко (Панасенко, 74), Петько — Одарюк, Твердохліб, Гунічев (Гечев, 64) — Вишневський (Демиденко, 78).



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Чеснаков (Хрипчук, 50), Крупський — Челядін, Скляр — Кане (Нестеренко, 77), Юрченко (Сантана, 90+2), Феліпе — Степанюк.



Попередження: Одарюк, Панасенко, Нємчанінов — Челядін, Хрипчук, Ісенко



На 89-й хвилині був вилучений Олександр Скляр (Ворскла) (грубе порушення). Бандура — Солдат, Мельник, Дмитрук, Нємчанінов — Ралюченко (Панасенко, 74), Петько — Одарюк, Твердохліб, Гунічев (Гечев, 64) — Вишневський (Демиденко, 78).Ісенко — Пердута, Павлюк, Чеснаков (Хрипчук, 50), Крупський — Челядін, Скляр — Кане (Нестеренко, 77), Юрченко (Сантана, 90+2), Феліпе — Степанюк.Попередження: Одарюк, Панасенко, Нємчанінов — Челядін, Хрипчук, Ісенко