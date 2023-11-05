Україна

Керманич дав свій коментар.

Зоря не втримала перемогу над Вересом. Коментар після гри дав керманич Вереса Сергій Лавриненко.

"Ми дійсно зіграли непогано сьогодні. Обидві команди намагались грати та показувати якісний футбол. Завадила цьому погода, але цей фактор впливає на обидві команди однаково. Була бойова гра, було багато єдиноборств, багато боротьби.

Для вболівальників 4 забитих м’ячі – це хороше явище, завжди фанати приходять на стадіон, щоб побачити багато голів. Я вважаю, що один бал для нас позитивний момент. Звісно, ми прагнемо перемог, але будемо сподіватись, що з таким настроєм ми в подальших іграх здобудемо їх.

Під час першого пропущеного голу ми припустились помилки. Треба не пропускати голи, щоб здобувати перемоги", — наводить слова Лавриненко УПЛ ТБ.

У наступному турі рівненський Верес зіграє в гостях у Олександрії, а луганська Зоря спочатку прийматиме ізраїльський Маккабі Тель-Авів у Лізі конференцій УЄФА, а вже потім гратиме домашній матч проти черкаського ЛНЗ.