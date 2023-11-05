Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 5 листопада 2023 року, 19:00.

Зоря не втримала перемогу над Вересом у матчі 13-го тура УПЛ.

У наступному турі рівненський Верес зіграє в гостях у Олександрії, а луганська Зоря спочатку прийматиме ізраїльський Маккабі Тель-Авів у Лізі конференцій УЄФА, а вже потім гратиме домашній матч проти черкаського ЛНЗ.

Огляд матчу:

Верес — Зоря 2:2

Голи: Вовченко, 43, Блізніченко, 89 — Нагнойний, 36, Яцик, 62

Верес: Когут — Балан, Кучеренко (Кучеров, 71), Курко, Вовченко — Жуліо Сезар, Кухарук — Шестаков (Годя, 86), Яго (Блізніченко, 70), С. Шарай (Ковалюк, 76) — Марусич (Гайдучик, 76).



Зоря: Сапутін — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Яцик — Кирюханцев, Нагнойний, Мічін, Горбач — Герреро.



Попередження: Кухарук, Вовченко — Кирюханцев.