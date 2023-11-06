Україна

Захисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Полісся.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас зіграє проти житомирського Полісся.

Захисник команди Юрія Вернидуба Денис Кузик напередодні гри розповів про власні очікування від протистояння.

"Матч Динамо — Шахтар — це завжди головне дербі українського футболу. А щодо гри за першу сходинку, то це наразі матч Кривбасу проти Полісся.

Після дебютного голу в професійній кар’єрі емоції вже спали. Перші два дні була невеличка ейфорія, але потім розпочалась підготовка до наступного матчу. Дуже радий, звісно, що мій гол допоміг команді перемогти.

Полісся? Це дуже хороша команда з непоганими виконавцями в складі. Підписали багато новачків. Перед ними також стоять високі задачі на сезон, тому очікуємо на цікавий футбол", — заявив український виконавець.

Матч Полісся — Кривбас відбудеться 6 листопада, о 15:00.