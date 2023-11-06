Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 15:00.

Житомирське Полісся та криворізький Кривбас продовжуватимуть програму тринадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Центральний у Житомирі.

ПОЛІССЯ — КРИВБАС

ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИСТОПАДА, 15:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO

У ситуації, коли в розкладі чергового туру УПЛ з’являється Класичне протистояння поміж київським Динамо та донецьким Шахтарем, раніше ніколи не було сумнівів у тому, що саме цей матч буде вважатись головним у програмі футбольного вікенду. Однак цього року в національній першості ситуація змінились докорінно.

Лідерську позицію в чемпіонських перегонах поміж собою ділять криворізький Кривбас та житомирське Полісся й це не якийсь злий жарт чи випадковий збіг обставин на початку сезону, а цілком реальні досягнення цих двох команд станом на майже середину сезону. Ніхто не очікував, що така пара колективів очолюватиме турнірну таблицю після такої тривалої дистанції, але підопічні Юрія Калітвінцева та Юрія Вернидуба на власному прикладі довели, що чудеса можливі також і в футболі.

Зрештою, ми просто не можемо не відзначати той обсяг роботи, який виконали Кривбас та Полісся на шляху до цього проміжного досягнення. Хтось може вірно відзначити, що календар та підбір суперників нижче рівнем трошки допоміг командам із їхнім потужним ривком, але вже настала черга "титульних" матчів проти прямих конкурентів і чогось вони не дуже квапляться поступатись власними позиціями.

"Вовки" взагалі відверто дивують власними результатами що в чемпіонаті, що в Кубку України, де в них що не матч, так обов’язково завершується серією пенальті. А ще вони грають в типовий українській футбол, проте мають вражаючу ефективність у діях і поки що не дуже проглядається моменти, коли в Полісся може початись спадання ігрових кондицій.

Кривбас, у свою чергу, потужну ставку зробив саме на домашні протистояння, підсумком чого стають видовища накшталт нічиєї проти Шахтаря (2:2) на початку сезону чи нещодавній матч проти Дніпра-1 (3:0). Що ж до виїзних матчів, то команда Вернидуба їх не дуже-то й полюбляє, але на відміну від ще одного клубу-сенсації цього сезону, одеського Чорноморця, має все ж таки більш-менш непогані результати, тому й тримається так високо в таблиці.

Якою буде тактика від обох команд на прийдешню зустріч? Тут важко сказати. Обидві ладні як віддавати м’яч суперникам заради швидких атак у відповідь, недарма в складі кожної є надзвичайно швидкі футболісти. Але й потримати контроль над грою у власних руках клуби беруться охоче, тож тут просто неможливо передбачити. Це й робить прийдешню зустріч особливою й точно не гіршою за передчуттями, аніж було Класичне протистояння. А тут ще й ніхто роботу не втратить за будь-якого результату.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Полісся ще жодного матчу не звело до нічиєї на власному полі: 4 пеермоги + 1 поразка.

Полісся перемагає три матчі поспіль, а не програє — п’ять.

Кривбас не грає внічию сім матчів поспіль: 6 перемог та 1 поразка, а серія успіхів команди складає три гри.

Дмитро Хомченовський із Кривбасу може забити 25 гол в УПЛ, його одноклубник Олег Кожушко — 10.

Юрій Вернидуб на чолі клубів УПЛ може здобути 50 гостьову перемогу.

Юрій Калітвінцев може або перемогти в 10 матчі, або програти вдесяте в рамках чемпіонату.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою один раз: перемога Кривбасу (2:1) в 2021 році.