Україна

Юні "гірники" зазнали поразки.

У рамках четвертого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 протистояв Барселоні U-19. Каталонський клуб переміг у три м'ячі.

В останньому поєдинку між цими командами, що відбувся 25 жовтня, перемогу також здобула Барселона U-19.

Шахтар U19 — Барселона U19 0:3

Голи: 0:1 – Кальдеро (16) 0:2 – Дані Родрігес (58) 0:3 – Наварро (62).

Вилучення: Антон Глущенко.

Зазначимо, що наступний матч Шахтар U-19 проведе проти однолітків із Антверпена 28 листопада.