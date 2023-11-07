Юні "гірники" зазнали поразки.
Фото: ФК Шахтар
07 листопада 2023, 15:59
У рамках четвертого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 протистояв Барселоні U-19. Каталонський клуб переміг у три м'ячі.
В останньому поєдинку між цими командами, що відбувся 25 жовтня, перемогу також здобула Барселона U-19.
Шахтар U19 — Барселона U19 0:3
Голи: 0:1 – Кальдеро (16) 0:2 – Дані Родрігес (58) 0:3 – Наварро (62).
Вилучення: Антон Глущенко.
Зазначимо, що наступний матч Шахтар U-19 проведе проти однолітків із Антверпена 28 листопада.