Україна

Зміни в керівництві рівненського клубу.

Вячеслав Шевчук вирішив залишити посаду віце-президента рівненського Вереса. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У своїй заяві, Шевчук пояснив, що вирішив піти з клуба заради можливості поборотися за посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу.

"Два роки тому, потрапивши до народного клубу, я мав неімовірне прагнення долучити свій досвід та знання до розвитку юного колективу. За цей період, вважаю, багато що вдалося: укладений найбільший рекламний контракт з титульним спонсором, покращені умови побуту футболістів, реалізовані благодійні проекти, сформована мережа професійного нетворкінгу, адже про Верес знають і говорять серед професіоналів нашої справи.

Я з гордістю та честю представляв червоно-чорні кольори, бився за інтереси клубу до кінця, навіть вступаючи у конфронтації з друзями. Адже Верес був і є для мене моєю сім’єю, моїм домом.

Тим не менше, знову приходить час рухатися вперед. Я залишаю посаду віце-президента Вереса з метою подання своєї кандидатуру на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу.

Я хочу змінювати, я хочу реформувати, я хочу покращувати. Приносити футбол в усі куточки Рівненщини, відкривати нові майданчики, залучати дітей до занять футболом, власним прикладом прививати любов до гри.

Маленький хлопчик з Волині зумів підняти над головою кубки, чому би і хлопчикам з Рівненщини не творити нову історію українського футболу. Творити її разом, рухатися разом і життя знову віддячить тим, хто чесно та натхненно віддається своїй справі", — заявив колишній гравець Шахтаря та збірної України.